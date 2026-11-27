Az uniós büdzsé elbukhat a francia belpolitikán: most vagy soha, üzeni Macron Európának
Emmanuel Macron beavatkozása az uniós büdzsé tárgyalásába nem segített sokat, ugyanis a francia belpolitikai viták is előtérbe kerültek Brüsszelben. A francia elnök ragaszkodik ahhoz, hogy a költségvetésről még az idén döntés szülessen, ahogy a sarokszámokat se hajlandó módosítani.
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