Lefújást követően a klub óvást nyújtott be, és szerdán a Dán Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága helyt adott neki: a kiállítást hatályon kívül helyezte, és az esetet sárga lapos figyelmeztetéssé minősítette át.

Ennek köszönhetően Margráfnak nem kell kihagynia a következő, vasárnapi bajnokit, amelyen a hárompontos előnnyel éllovas Midtjylland lesz csapata ellenfele.

A svájci Lugano és a román Universitatea Craiova elleni Kl-találkozókról ugyanakkor alighanem hiányozni fog a csütörtöki piros lapja miatt.

A Konferencialiga alapszakaszának kétharmadánál már nincsen pont nélküli együttes, és egyedüliként a francia Monaco áll hibátlan mérleggel. A hátralévő két fordulót december közepén rendezik, majd az első nyolc helyezett rögtön nyolcaddöntőbe jut, a 9–24. helyezettekre pedig oda-vissza vágós párharc vár a rájátszásban.