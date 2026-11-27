„El is égetheti őket” – Schmidt Mária visszataszító hergelésről írt üzenetében Tarr Zoltánnak
A Nobel-díjas Kertész Imre műveinek elérhetetlensége kapcsán a kulturális tárca vezetőjének felelősségét firtatta Schmidt Mária a Napi Mari legújabb bejegyzésében. A történész arra is rámutatott, hogy miközben a HVG az ő felelősségét sugallja, a lap saját cikkéből derül ki, hogy a köteteket a Tisza-kormány intézkedése nyomán hívták vissza a könyvesboltokból.
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