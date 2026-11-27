Demjén Ferenc 80 évig rejtegette, de az idei születésnapján végül beadta a derekát
Decemberben tölti be nyolcvanadik életévét Demjén Ferenc, a magyar könnyűzene egyik legnépszerűbb előadója. A jubileumi év már eddig is számos eseményt hozott: február óta nagy sikerrel játsszák az Erkel Színházban a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmből készült musicalt, nyáron országos koncertturnéra indult az énekes, novemberben pedig a mozikba került a történet folytatása. Az ünneplés azonban az év végén sem ér véget: november 27-én két különleges kiadvány is megjelenik Demjén Ferenc tiszteletére.
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