A Disney 200 milliót költött a saját Harry Potter-rajzfilmjére, mégis óriási bukásnak ígérkezik a varázstalan koppintás
Újabb méregdrága pofonba szaladhat bele a Disney: a stúdió több mint 200 millió dollárt tapsolt el a „saját Harry Pottereként” emlegetett Hexe című varázslós rajzfilmre, ám a premier körüli számok és a kritikák alapján a nézőket egyszerűen hidegen hagyja az új mese. A Disney pedig kezdhet aggódni?
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