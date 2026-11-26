Ki volt Kopp Mária, akinek a nevét most eltüntetik az intézet nevéből?

Kopp Mária (1942–2012) orvos, pszichológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a magyar magatartástudomány és családkutatás egyik legmeghatározóbb alakja volt.

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatójaként, később tudományos igazgatóhelyetteseként dolgozott, kutatásai elsősorban a magyar társadalom testi-lelki egészségére, a stressz hatásaira, a családi kapcsolatokra és a népesedési folyamatokra irányultak.

Nevéhez fűződik a magyar társadalom egészségi állapotát vizsgáló Hungarostudy kutatássorozat, valamint a Népesedési Kerekasztal megszervezése és a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom elindítása. Tudományos munkásságát csaknem 180 publikáció fémjelzi, eredményeit többek között

Szent-Györgyi Albert-díjjal, Prima-díjjal, Magyar Örökség-díjjal és Stephanus-díjjal ismerték el.

2011-ben Budapest díszpolgárává választották, 2012 márciusában pedig a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetésben részesült. A magyar családokért, a gyermekvállalásért és a társadalom lelki egészségéért végzett több évtizedes munkássága máig meghatározó tudományos és szellemi örökséget jelent.