Összeesküvés-elméletek nyomába eredtünk! – Pikk Bayerrel és Ambrózyval + videó
A liberális média diadalittasan kürtölte világgá: a magyarok felébredtek, nem kérnek többé a konzervatív sajtóból, új korszak kezdődött, és ez már a számokon is látszik. Arról viszont kevesebb szó esett, mi áll a háttérben. A Pikk legújabb adásában erre is választ keresünk: szóba került a Google jobboldalnak küldött hadüzenete, Európa jelene és jövője, meg persze a fél éve kormányzó Tisza legújabb világmegváltó húzásai. A végén pedig kollégáink nagy levegőt vettek, és alámerültek a hazai közélet mocsarába is. Magyar Nemzet, Pikk.
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