Szemtanúkat keres a rendőrség, többen is láthatták a mezőkövesdi vonattragédiát
A mezőkövesdi balesetet feltételezhetően több, a vasútállomás területén tartózkodó személy is láthatta a rendőrség szerint, ezért kérik a szemtanúk jelentkezését.
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