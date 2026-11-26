Borítókép: Vitézy Dávid és Karácsony Gergely sajtótájékoztatót tart (Fotó: Éberling András)
Ő is kőprofi: már az első hó kifogott Karácsony Gergelyen
Szepesfalvy Anna szerint ismét felkészületlenül érte a fővárost a havazás: a budai oldalon több buszjárat sem tudott közlekedni, a hegyvidéki utak egy része pedig járhatatlanná vált. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője Karácsony Gergely korábbi ígéreteit is számon kérte.
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