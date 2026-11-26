A télies időjárás miatt különösen a reggeli és esti órákban érdemes fokozott figyelemmel közlekedni. A hideg, a csapadék és a helyenként fagypont alá süllyedő hőmérséklet együttesen csúszóssá teheti az utakat és a járdákat.
Kiderült, mennyi hó hullhat a napokban, és kell-e ónos esőtől tartani
Havas eső, havazás és mindössze néhány fokos nappali hőmérséklet jellemzi a következő napok időjárását. Budapesten már megérkezett a télies idő, a hétvégén pedig éjszakánként akár mínusz öt fokig is süllyedhet a hőmérséklet. A jövő hét elején továbbra is hideg marad az idő.
Borítókép: Hamarosan ismét fehérbe borulhat az ország (Forrás: Facebook/Budapest Városháza)
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