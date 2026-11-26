Harmincmilliárdos hitelkerettel vág neki 2027-nek a BKK
Karácsony Gergely halaszthatatlan ügyletként engedélyezte a Budapesti Közlekedési Központ újabb, 30 milliárd forintos folyószámlahitel-keretét. A jelenlegi, azonos összegű keret december végén lejár, januártól pedig az állam és a főváros közös tulajdonába kerülő BKK az agglomeráció közösségi közlekedésének szervezését is átveszi.
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