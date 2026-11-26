Embercsempész-hálózat a célkeresztben: értinthetetlenek a bűnözők
Tényfeltáró riportot közölt a BBC arról, hogyan intézték Németországból a Nagy-Britannia felé irányuló embercsempészetet. A brit adó meg is szólaltatta azt a férfit, akinek cége adta bérbe a gumicsónakokat a migránsoknak, ő azonban nem kívánt nyilatkozni. A kis hajókon viszont látható a német férfi cégének logója.
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