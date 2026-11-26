A kapcsolat lezárása után Luc Simon francia festőhöz ment feleségül, akitől 1956-ban megszületett harmadik gyermeke, Aurélia. Élete későbbi szakaszában Jonas Salk amerikai orvossal, a gyermekbénulás elleni vakcina kifejlesztőjével is családot alapított.

A könyv, amelynek megjelenését Picasso három perrel sem tudta megakadályozni

Françoise Gilot nemcsak festményein, hanem írásban is visszavette a saját történetét. 1964-ben Carlton Lake amerikai újságíróval közösen jelentette meg az Életem Picassóval című könyvet, amelyben a festővel töltött évekről, kapcsolatuk művészeti és magánéleti oldaláról, valamint a világhírű művész kevésbé ismert természetéről is beszámolt.

Forrás: Bookline

Picassót felháborította a kötet megjelenése. Három alkalommal is jogi úton próbálta megakadályozni a könyv kiadását, de mindhárom kísérlete kudarcba fulladt.

Az ügy azonban túlmutatott a két ember személyes konfliktusán: nyolcvan ismert művész és értelmiségi – köztük Louis Aragon és Jacques Prévert – is aláírta azt a petíciót, amely a könyv betiltását követelte.

A kötet végül megjelent, és nemzetközi bestseller lett. Gilot számára ez nem csupán személyes elégtételt jelentett: lehetőséget adott arra, hogy ne kizárólag Picasso képein és mások elbeszélésein keresztül ismerje meg őt a közönség, hanem saját szavaival is elmondhassa, milyen volt a kapcsolatuk. A párizsi Centre Pompidou későbbi írása is hangsúlyozza, hogy a könyvvel Gilot visszavette az elbeszélés jogát a saját életéről.