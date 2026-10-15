A Kass Galériában Kass Eszter képzőművész személyes emlékein keresztül idézi fel édesapja, Kass János művészetét, alkotói világát és örökségét, miközben a látogatók a Válogatás Kass János zenei és irodalmi ihletésű grafikáiból című állandó kiállítás hátterébe is bepillantást nyerhetnek. A tárlaton olyan klasszikus remekművek képi interpretációi láthatók, mint Madách Az ember tragédiája, Shakespeare Hamletje, vagy éppen Bartók A kékszakállú herceg vára és Kodály Psalmus Hungaricus című műve.
Eddig nem látott Picasso-művek és Rózsa Sándor titkos alagútjai Szegeden
Újabb Picasso-grafikákkal találkozhat a közönség a szegedi Móra-múzeumban szombaton, a Múzeumok őszi éjszakáján, amelyen a városhoz kapcsolódó számos történelmi legendáról azt is megtudhatják a látogatók, van-e igazságalapjuk - tájékoztatta Hegedűs Anita, a közgyűjtemény PR-referense.
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