Kinevezték a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatóját

Miért mentették fel a korábbi főigazgatót?



A főigazgatói kinevezés előzménye, hogy Tarr Zoltán június közepén visszavonta Szabó Csaba korábbi főigazgató vezetői megbízatását. A miniszter akkor bizalomvesztésre hivatkozott, amely azután alakult ki a fenntartó részéről, hogy Szabó Csaba a minisztériumot megkerülve állítóég kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását.

Szabó Csaba 2017 óta vezette a Magyar Nemzeti Levéltárat. A volt főigazgató a HVG-nek elismerte, hogy hibázott, amikor a fenntartó minisztérium tájékoztatása nélkül egyeztetett Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterrel az intézmény jövőjéről. Szabó elmondása szerint egy nyolcpontos szakmai programmal kereste meg a tárcavezetőt, mert félreértette a minisztériumi feladatkörökről szóló rendeletet.

Azt ugyanakkor méltánytalannak tartotta, hogy emiatt elveszítette vezetői megbízatását.

Tarr szerint a fenntartó megkerülése elfogadhatatlan volt.