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Kinevezték a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatóját

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Czetz Balázst, a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) eddigi megbízott főigazgatóját nevezte ki az intézmény élére Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az új főigazgató régóta dolgozik a levéltárban, korábban gyűjteményi főigazgató-helyettesként tevékenykedett, az elmúlt hónapokban pedig megbízott vezetőként irányította a közgyűjteményt. Megbízatása öt évre szól.

Balázs D. Attila
2026. 10. 14. 14:25
Fotó: Polyák Attila

 

Miért mentették fel a korábbi főigazgatót?


A főigazgatói kinevezés előzménye, hogy Tarr Zoltán június közepén visszavonta Szabó Csaba korábbi főigazgató vezetői megbízatását. A miniszter akkor bizalomvesztésre hivatkozott, amely azután alakult ki a fenntartó részéről, hogy Szabó Csaba a minisztériumot megkerülve állítóég kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását.

Szabó Csaba 2017 óta vezette a Magyar Nemzeti Levéltárat. A volt főigazgató a HVG-nek elismerte, hogy hibázott, amikor a fenntartó minisztérium tájékoztatása nélkül egyeztetett Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterrel az intézmény jövőjéről. Szabó elmondása szerint egy nyolcpontos szakmai programmal kereste meg a tárcavezetőt, mert félreértette a minisztériumi feladatkörökről szóló rendeletet. 

Azt ugyanakkor méltánytalannak tartotta, hogy emiatt elveszítette vezetői megbízatását. 

Tarr szerint a fenntartó megkerülése elfogadhatatlan volt.

 

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