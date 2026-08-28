Eredeti oklevelek és fegyverek idézik fel Mohács tragédiáját, amikor az ország elvesztette az önállóságát

Fotó: Polyák Attila

A Mohácsról kialakult közkeletű kép fontos eleme, hogy a magyar királyság magára maradt az oszmán túlerővel szemben. A tárlat azonban árnyalja ezt a képet. Schmidt Anikó társkurátor a bemutatón kiemelte: a kiállítás külön egységben foglalkozik a külföldi segítséggel, mivel hosszú időn keresztül tartotta magát az a felfogás, hogy Magyarországnak a mohácsi katasztrófa idején egyáltalán nem érkezett külső támogatása. A történettudomány újabb eredményei ennél jóval összetettebb képet mutatnak.

Kiemelte ugyanakkor, hogy a dokumentumok alapján a törökök már előző év októberében megkezdték a felkészülést, ezzel szemben a Magyar Királyság valóban késve kezdett el készülődni, azonban nem hibáztathatjuk az akkori vezetőket teljes mértékben, hiszen nagyon sokáig nem lehetett tudni, hogy mi is a törökök célpontja, és pontosan milyen veszélyeket is rejt ez országunk irányába.

Schmidt Anikó, a tárlat motorja Fotó: Polyák Attila



A szakember kiemelte, hogy digitális változatban megtekinthető a tárlaton az a nemrég felbukkant különleges eperjesi oklevél a csata előtti napokból, amelyről korábban lapunk is írt.

A korszak erőviszonyait ugyanakkor látványosan érzékelteti a Mohács 500 projekthez kapcsolódó digitális adatvizualizáció is. Hegedűs István a Magyar Nemzeti Levéltár fejlesztési állományvédelmi igazgatója ismertetése szerint a seregek nagyságát a felületen arányosan jelenítették meg: a vizualizáció hozzávetőleg kétharmad–egyharmad arányt mutat az oszmán had javára. Ez önmagában is érzékelteti azt a katonai fölényt, amellyel a magyar seregnek szembe kellett néznie.

Fotó: Polyák Attila



A digitális felület nemcsak a csatához vezető utat mutatja meg, hanem a török kori végvárrendszer történetét és Mohács résztvevőinek személyes kapcsolatait is. Közel 180, a csatában részt vevő, elesett, fogságba esett vagy hazatért személy életrajza készült el, amelyeket családi és egyéb kapcsolatok révén további több mint 500 ember adatai egészítenek ki.

