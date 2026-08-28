Eredeti oklevelek és fegyverek idézik fel Mohács tragédiáját, amikor az ország elvesztette az önállóságát

A tárlat egyik különösen megrendítő darabja Batthyány Ferenc horvát bán 1526. augusztus 1-jén feleségének, Svetkovics Katalinnak magyarul írt szerelmeslevele.
A fiatal főúr a csatába készülve arról írt, hogy nem tudja, hazatér-e, ugyanakkor bízik az isteni gondviselésben. A magyar nyelven íródott levél azért is különleges, mert a XVI. századból viszonylag kevés magyar nyelvű dokumentum maradt fenn, így nyelvtörténeti szempontból is értékes forrás.
A kiállítás tíz tematikus totemen és négy tárlón keresztül vezeti végig a látogatót a mohácsi eseményeken. Megismerhető a magyar és az oszmán felkészülés, a személyes sorsok, a csata, a veszteségek és túlélők története, valamint az ütközet következményei. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum korabeli fegyverekkel – többek között karókkal, buzogányokkal és más hadieszközökkel – teszi kézzelfoghatóbbá az ötszáz évvel ezelőtti világot.
Az eseményt Tarr Zoltán, a Tisza-kormány kulturális minisztere nyitotta meg, aki kijelentette: egy népet nemcsak a közös sikerei és győzelmei határoznak meg, hanem a bukásai is. A sikerek felvirágoztatják és dicsőséget adnak a nemzetnek, a balsors pedig erőt és lehetőséget arra, hogy felálljon a nehézségekből. A történelem során számtalanszor megmutattuk azt, hogy képesek vagyunk erre – tette hozzá.
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