hereditas antikváriumbálinger bélaerdődy simonmohácsi csata

A mohácsi csata egyik híres túlélőjének levele is kalapács alá kerül hamarosan

A mohácsi vész 500. évfordulója előtt hajt fejet a Hereditas június 5-én zajló nagyárverése. Bálinger Béla, az antikvárium vezetője lapunknak elárulta: olyan, eddig rejtőzködő dokumentumok kerültek be az aukciós tételek közé, amelyek történelmi jelentőségűek. Az egyik Erdődy Simon egri püspök levele, azé a főpapé, aki részt vett a mohácsi csatában, és túl is élte azt.

Balázs D. Attila
2026. 05. 12. 5:20
Bálinger Béla, Hereditas Antikvárium Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Az első Márai Fotó: Havran Zoltán

A szépirodalom szerelmeseinek is több becses kiadványt tartogat a közelgő aukció. Igazi csemege Márai Sándor legelső, 18 évesen kiadott, Emlékkönyv című kötete. A mindössze száz példányban megjelent, dedikált zsengéből ma csupán néhány darab ismert. 

Bármilyen dedikált Márai legalább százezer forintot ér, de ez is félmilliót érne dedikálás nélkül 

– mutatott rá az értékére Bálinger. Thomas Mann Kosztolányi Dezsőnek címzett levelezőlapja, amely a világirodalom két óriásának barátságát dokumentálja, viszont a kis Márai-kötet duplájáért, 1,6 millió forintért kerül kalapács alá.

A híres lóhere alakú térkép Heinrich Bünting 1581-es munkájából Fotó: Havran Zoltán


Már csak ezt a néhány tételt látni sűrű szívdobogást okozott, mire kiderült, hogy a júniusi árverésen várja új gazdáját a XVI. századi kartográfiai irodalom egyik legismertebb és legkeresettebb darabja, Heinrich Bünting lóhereformájú antik világtérképet rejtő Itinerarium sacrae scripturae… című 1581-es munkája. A jóformán roncsként beérkezett tételt a Hereditas aranykezű restaurátora, Lám Andrea antikvárius varázsolta újjá mestere segítségével. Itt mutatkozik meg, hogy milyen felelőssége van egy hazai antikváriumnak az értékmentésben is, nem csak a csodás könyvek és kéziratok vándorlásában.

Bél Mátyás: Compendium Hungariae geographicum... (1792) Fotó: Havran Zoltán

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Meglepő fordulat borzolja a kedélyeket, pedig még csak most iktatták be Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Jakab Péter köszönetet mondott a Fidesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu