A mohácsi csata egyik híres túlélőjének levele is kalapács alá kerül hamarosan

Az első Márai Fotó: Havran Zoltán

A szépirodalom szerelmeseinek is több becses kiadványt tartogat a közelgő aukció. Igazi csemege Márai Sándor legelső, 18 évesen kiadott, Emlékkönyv című kötete. A mindössze száz példányban megjelent, dedikált zsengéből ma csupán néhány darab ismert.

Bármilyen dedikált Márai legalább százezer forintot ér, de ez is félmilliót érne dedikálás nélkül

– mutatott rá az értékére Bálinger. Thomas Mann Kosztolányi Dezsőnek címzett levelezőlapja, amely a világirodalom két óriásának barátságát dokumentálja, viszont a kis Márai-kötet duplájáért, 1,6 millió forintért kerül kalapács alá.

A híres lóhere alakú térkép Heinrich Bünting 1581-es munkájából Fotó: Havran Zoltán



Már csak ezt a néhány tételt látni sűrű szívdobogást okozott, mire kiderült, hogy a júniusi árverésen várja új gazdáját a XVI. századi kartográfiai irodalom egyik legismertebb és legkeresettebb darabja, Heinrich Bünting lóhereformájú antik világtérképet rejtő Itinerarium sacrae scripturae… című 1581-es munkája. A jóformán roncsként beérkezett tételt a Hereditas aranykezű restaurátora, Lám Andrea antikvárius varázsolta újjá mestere segítségével. Itt mutatkozik meg, hogy milyen felelőssége van egy hazai antikváriumnak az értékmentésben is, nem csak a csodás könyvek és kéziratok vándorlásában.