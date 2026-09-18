Most olyan helyek is megnyílnak a Fiumei úti sírkertben, ahová máskor nem juthatunk be

A közönség maga is az installáció részévé válik, miközben a különleges helyszín az emlékezés, az idő és az elmúlás kérdéseit helyezi új megvilágításba.
Vasárnap a szomszédos Salgótarjáni utcai zsidó temető történeteivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők a 10 és 13 órakor induló sétákon. Az 1874-ben megnyitott temető síremlékei és mauzóleumai egy korszak építészeti világát is őrzik. Többek között Lajta Béla, Fellner Sándor és Quittner Zsigmond alkotásaival is találkozhatnak a látogatók.
A Kulturális Örökség Napjait 2026. szeptember 19–20-án rendezik meg. Az idei programsorozat központi gondolata a „Veszélyben lévő örökség – Megújulás, Újragondolás, Élettel való megtöltés”, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a kulturális örökség nem csupán a múlt megőrzését jelenti, hanem jelenünkben is újra felfedezhető érték. A NÖRI programjai ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek.
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