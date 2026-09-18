Lannert Judittal együtt a tiszás Kulcsár Krisztián is utálja a magyar focit

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Kulcsár Krisztián, a Tisza Párt sportpolitikus egy interjúban azt ígérte, hogy kormányra kerülve növelik a sportra fordítandó állami támogatást. Azonban kiderült, hogy zárt körben Kulcsár egészen mást gondol a magyar sport helyzetéről, vitatja a sportfinanszírozás szükségességét, emellett a magyar sportolókat és a szurkolókat gyalázta.

Máté Patrik
2026. 09. 18. 8:39
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Csakhogy a zárt körben elhangzott mondatai ennek a kommunikációnak homlokegyenest ellentmondanak. Kulcsár ugyanis a Tisza-sziget rendezvényen nemhogy nem a támogatások növelését vetette fel, hanem azt, hogy egyáltalán legyen-e bármiféle állami sportfinanszírozás:

A kettős beszéd nem véletlen, hanem tudatos stratégia: mást kell mondania a széles nyilvánosságnak, amely a sportot értéknek tekinti, és mást egy belső, urbánus, szűk körnek, amely a sportot gyakran a populizmus egyik terepeként látja

– vélekedett a Tűzfalcsoport.

Borítókép: Kulcsár Krisztián (Forrás: Facebook)

 

kulcsár krisztiántisza pártsport

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