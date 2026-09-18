A megsérült Varga Barnabás sorsa az orvosok kezében van
Az AEK Athén könnyedén, 8-1-re nyert a Panszerraikosz ellen a Görög Kupa csütörtökön lejátszott mérkőzésén. A meccsen Varga Barnabás két gólt szerzett, de az 59. percben súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, s ezért lecserélték. A magyar válogatott játékosának sora most az orvosok kezében van. Varga Barnabás sérülése nem is jöhetett volna rosszabbkor. Sem az AEK, sem a magyar válogatott szempontjából.
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