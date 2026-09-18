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Őszöd hosszú árnyéka vetül a Tiszára

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Különös fénytörésbe helyezi az őszödi beszéd huszadik évfordulóját a Tisza politikai hátországa. Miközben Magyar Péter rendszeresen felidézi, hogy ügyvédként maga is segítette a 2006-os rendőri túlkapások áldozatait, kormányának és politikai holdudvarának több meghatározó szereplője éppen az akkori MSZP–SZDSZ–kormányzatban, annak háttérintézményeiben vagy a koalíciós pártok környezetében dolgozott. Akad köztük egykori SZDSZ-es vezető politikus, Gyurcsány Ferenc kormányzati apparátusában dolgozó tisztségviselő, sőt a 2006-os BRFK felső vezetésének tagja is.

Kárpáti András
2026. 09. 18. 5:35
Gyurcsány Ferenc Magyar Péter
Fotó: MW Montázs
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Szintén oktatási háttérintézménynél dolgozott Sasi-Nagy Edit, az Országgyűlés mentelmi bizottságának tiszás vezetője, aki 2006-ban a suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht-nál működött ügyvezetői titkárságvezetőként.

Az aszálykrízis idejére tervezett szabadságolásával közfelháborodást keltő vízügyi államtitkár is ebbe a körbe sorolható: Kelemen Ágnes 2003 és 2008 között kormányzati tanácsadóként segítette az MSZP–SZDSZ koalíciót Medgyessy Péter, majd Gyurcsány Ferenc kormányzása idején. 

 

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A Tisza körüli szakértői holdudvarban is szép számmal találhatunk olyan szereplőket, akik annak idején kvázi „körön belülről” legitimálták a botrányos beszédet. 

A kampányban a Tisza mögé felsorakozó Szentiványi István és Magyar Bálint országgyűlési, valamint EP-képviselőként azután is az SZDSZ fontos káderei maradtak, hogy a párt a kormánykoalícióban maradva gyakorlatilag kiállt Gyurcsány mellett.

A választás előtt a Tiszát teljes mellszélességgel támogató Lendvai Ildikó pedig – aki tavasszal egy interjúban azt hangoztatta, hogy „vastag és kemény ikszet” fog behúzni Magyar Péterre - annak idején konkrétan védelmébe vette az őszödi beszédet. 

A MSZP akkor frakcióvezetője valóságos apológiát fűzött Gyurcsány szavaihoz: Lendvai szerint az akkori miniszterelnök nemcsak saját magáról, kormányáról és az MSZP-ről beszélt, hanem az egész rendszerváltás utáni politikai elit működéséről. 

 

brfkszdszgyurcsány ferencMagyar Péter

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