Rendkívüli

A Fradi látványos gólokkal, bravúrgyőzelemmel kezdett az Európa-ligában

idezojelek
Vélemény

Mindenre képesek vagyunk

Töretlen hitre, elszántságra, bátorságra és határozott cselekvésre van szükség, és ha a megfelelő mentális állapotra visszatornázzuk magunkat, könnyen újjáépítjük a nemzeti tábort.

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
Cikk kép: undefined
2026. 09. 18. 5:10
Fotó: Ladóczki Balázs
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magunk részéről azért tartjuk rendkívül tanulságosnak az írást, mert baráti, ismerettségi körünkben többeknek nagyjából ugyanezek a gondolatok jutottak eszébe, miután számot vetettek a lehetőségekkel. Ezt röviden így foglalhatjuk össze: a hajó elment, ezt muszáj elfogadnunk, de nem akkora a baj, amilyen nagynak látszik, türelemmel várjuk meg, amíg a kormány összeomlik a tehetetlenség súlya alatt, a jobboldal pedig felszámolhatatlan, hiszen változatlanul sok a híve, s ahogyan eddig, ezután is voltunk, vagyunk, leszünk.

Megadja összefoglalóját kép aprósággal egészítjük ki. Az egyik, hogy a Tisza-kormány valószínűleg hamarabb veszít másfél millió szavazót, mint ahogyan a jobboldal teljes eszmei-gyakorlati megújulása lezajlik. Ebben a lassú őrlődésben két fontos kérdést szükséges tisztázni, még pedig minél hamarabb: Orbán Viktor pozícióját, valamint a viszonyt más jobboldali mozgalmakkal,  legjelesebbül a Mi Hazánkkal. Amennyiben Toroczkai pártja követi a Jobbik 2009-2010-es emelkedő pályáját, és felszippantja a Tiszáról lemorzsolódott, valamint a Fidesztől átcsábított szavazókat, döntő szava lehet a következő kormányalakításnál. Éppen ezért partnerségre van szükség, nemzeti koalícióra, olyan együttműködésre, ahol valamennyi jobboldali párt tömbbé szerveződve, egymást támogatva indul a választáson.  

A másik észrevétel Gábor utolsó pontjához kapcsolódik: a töretlen hitről kell komolyan elgondolkodnunk. Ideje befejezni a parttalan vitákat az elmúlt választásról, mindent megbeszéltünk, szinte mindent megértettünk, amit pedig nem, annak már nincs stratégiai jelentősége. A Fidesznek azonban komolyan számot kell vetnie a következő helyzettel: bár a választástól térben és időben távolodunk, szükséges személycserékkel, teljesen újrarajzolt politikai marketinggel, új üzenetekkel, fiatal politikusokkal, a helyi szervezetek megerősítésével megkezdeni az ellenzéki munkát. Ha a teljes átszervezés elmarad, és a pártvezetés megelégszik az óvatos reformokkal, elfogadja a kétharmad által rákényszerített kényszermozgást, akkor elveszíti a következő választást is. Töretlen hitre, elszántságra, bátorságra és határozott cselekvésre van szükség, és ha a megfelelő mentális állapotra visszatornázzuk magunkat, könnyen újjáépítjük a nemzeti tábort. Ennek a megértése, elfogadása most a legfontosabb sorskérdésünk, és – szerencsére – a magyar jobboldal szellemi hátországában egyre több politikus, teoretikus, sajtómunkás vallja magáénak ezt a tételt. A vereség pszichózisából részben már kiszabadultunk, de szeptembertől mindent meg kell tennünk azért, hogy új hangon, új módszerekkel, tartalommal forduljunk honfitársaink felé. Sokkal jobb a helyzetünk, mint 1994-ben vagy 2002-ben. Csak higgyük el végre, hogy az erőnk nem fogyott el és bármire képesek vagyunk, ahogyan az elmúlt harmincöt évben oly sokszor megmutattuk. 

választásorbán viktorjobboldalfidesz

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekmandiner

Az a fránya propaganda

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekcdu

Rettegés az AfD-től

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekbrüsszel

Einstand a gyarmaton

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekvörös hadsereg frakció

Európa, én így nem szeretlek

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Wiszt Péter
idezojelekFerencváros

A Fradi hőse szóban is visszavágott a Celticnek, a kapus Kubatovval értett egyet

Wiszt Péter avatarja

A skóciai Európa-liga-győzelem után Borbély Balázs, Bamidele Yusuf, Daniel Arzani és Varga Ádám is értékelt.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu