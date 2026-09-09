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Vélemény

Macronizmus magyar módra

Macron szocialista kormányban dolgozott miniszterként, néhány évvel később pedig szemrebbenés nélkül azt állította, hogy nem szocialista.

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Szentesi Zöldi László
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2026. 09. 09. 5:55
Fotó: LUDOVIC MARIN - Reuters
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Rendkívül feltűnő hasonlóság továbbá, ahogyan Magyar igyekszik közvetlenül kommunikálni a választókkal, a hatást pedig modern, digitális kampányeszközökkel, valamint a világhálós közösségi tér maximális kihasználásával erősíti fel. Ezt kétségtelenül Macrontól lesték el segítői, megértették, hogy nem a gyűlés, demonstráció nagysága, hanem a jelenlét számít. Ha pedig a jelenlét nem meggyőző, akkor úgy kell torzítani, felnagyítani különféle hatáselemekkel, hogy a világhálón odakapcsolódó választó erőt és támogatottságot érezzen. Ha valamiben, ebben a látványos szemfényvesztésben a Tisza valóban megértette az idők szavát, és már akkor lekörözte a Fideszt, amikor ott még veszélyként sem érzékelték Magyar Péter fellépését.

Együtt és egymásért a rosszban is: amire Magyarnak nagyon figyelnie kellene, abban is Macront mutatja a példát. Az En Marche (később Renaissance) 2017-ben ugyanúgy szétrobbantotta a hagyományos pártrendszert, ahogyan idén áprilisban a Tisza Párt. Jelenleg a Renais­sance tagja egy többpárti, liberális kényszerkoalíciónak, támogatottságuk húsz százalék körüli, de már nem tényezők. 2024-es összeomlásuk (ekkor 14,5 százalékot szereztek az EP-választáson) után Le Penék valósággal átgyalogoltak rajtuk, egyszerűen azért, mert a francia jobboldal beágyazottabb és érvényes válaszokat ad Macron tabutémáira, a bevándorlásra, a woke-ügyekre, a családok felbomlasztására, a globalizmus előidézte problémák sokaságára. Másrészt Macront belső ellenzéke is megroppantotta, a többpárti koalícióban és saját mozgalmában egyaránt komoly vetélytársai akadtak. Nem használt megítélésének számtalan magánéleti botránya sem, ezek sorában feleségével folytatott pofozkodós-vitatkozós repülőtéri kalandja rontotta legjobban a megítélését. Magyar Péternek tehát egy időben kell majd figyelnie a jobboldali ellenfél visszatérésére, saját lázadóira, rossz magánemberi hajlamaira, és akkor a világgazdasági nyomásról, kitettségről, valamint a sokasodó belpolitikai problémákról, megoldandó ügyekről, válsághelyzetekről még nem is beszéltünk.

Nagy csata várható, de a macroni példa alapján úgy véljük, az összeomlás hamarabb bekövetkezhet, mint sokan várják. A keleti Macron hanyatlása máris megkezdődött, bár ez a körülmény egyelőre mérhetetlen, sokak számára láthatatlan. Mi is csak azért szóltunk, hogy amikor a rezsim majd váratlanul összeomlik, ne higgyük, hogy a fecsegő felszín egy pillanatra is elfedte a mélység titkait.

emmanuel macrontisza pártfranciaországMagyar Péter

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