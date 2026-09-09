Macronizmus magyar módra

Együtt és egymásért a rosszban is: amire Magyarnak nagyon figyelnie kellene, abban is Macront mutatja a példát. Az En Marche (később Renaissance) 2017-ben ugyanúgy szétrobbantotta a hagyományos pártrendszert, ahogyan idén áprilisban a Tisza Párt. Jelenleg a Renais­sance tagja egy többpárti, liberális kényszerkoalíciónak, támogatottságuk húsz százalék körüli, de már nem tényezők. 2024-es összeomlásuk (ekkor 14,5 százalékot szereztek az EP-választáson) után Le Penék valósággal átgyalogoltak rajtuk, egyszerűen azért, mert a francia jobboldal beágyazottabb és érvényes válaszokat ad Macron tabutémáira, a bevándorlásra, a woke-ügyekre, a családok felbomlasztására, a globalizmus előidézte problémák sokaságára. Másrészt Macront belső ellenzéke is megroppantotta, a többpárti koalícióban és saját mozgalmában egyaránt komoly vetélytársai akadtak. Nem használt megítélésének számtalan magánéleti botránya sem, ezek sorában feleségével folytatott pofozkodós-vitatkozós repülőtéri kalandja rontotta legjobban a megítélését. Magyar Péternek tehát egy időben kell majd figyelnie a jobboldali ellenfél visszatérésére, saját lázadóira, rossz magánemberi hajlamaira, és akkor a világgazdasági nyomásról, kitettségről, valamint a sokasodó belpolitikai problémákról, megoldandó ügyekről, válsághelyzetekről még nem is beszéltünk.

Nagy csata várható, de a macroni példa alapján úgy véljük, az összeomlás hamarabb bekövetkezhet, mint sokan várják. A keleti Macron hanyatlása máris megkezdődött, bár ez a körülmény egyelőre mérhetetlen, sokak számára láthatatlan. Mi is csak azért szóltunk, hogy amikor a rezsim majd váratlanul összeomlik, ne higgyük, hogy a fecsegő felszín egy pillanatra is elfedte a mélység titkait.