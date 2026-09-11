Két jó barát?

Tusk gyorsan igyekezett „helyreállítania a jogállamiságba vetett bizalmat” is Brüsszelben, aminek következtében az Európai Unió feloldotta a korábban befagyasztott milliárdos kohéziós és helyreállítási alapokat. A Magyar Péteréknek szabott feltételrendszer ugyanaz, amit Varsónak kínáltak, intézményi reformokat követeltek, például haladéktalanul csatlakoznunk kell az Európai Ügyészséghez. Az intézkedéscsomag legfőbb célja, hogy a nemzeti jogrendszert az uniós joggal váltsák fel, szélesítsék a közösségi jogköröket a két országban, egyúttal ellehetetlenítsék a pártatlan igazságszolgáltatást. Aki útban volt, haladéktalanul leváltották: így járt a legfőbb ügyész, az alkotmánybírák, mindenki, aki a törvények szellemében végezte munkáját. A lengyel alkotmányos rendszerben legfőképpen a köztársasági elnök személye keresztezte Tuskék terveit, neki azonnal hadat üzentek, ahogyan Magyar is szembefordult Sulyok Tamással.

A lengyel globalisták megszállták a köztévét, törvénytelen és brutális eszközökkel állami hírközlést vezettek be, igyekeztek elnémítani a másféle hangokat, pánikhangulatot teremtettek a tömegtájékoztatásban.

Ennek következtében megújult a jobboldali tájékoztatás, a PiS-szimpatizáns nézők tömegesen vándoroltak át olyan magáncsatornákhoz, mint a TV Republika vagy a wPolsce24, amelyek a Tusk-kormány legfőbb kritikusai (tegyük hozzá, hogy a felmérések szerint csak a lengyelek 35%-a bízik a megújult köztelevízióban, vagyis hatalmas a kiábrándulás). Mindenesetre a Békés Márton által hangoztatott mozaik jobboldal, vagyis a megújult, kis műhelyekben folyó hírpolitika nemcsak üdvözlendő, de a lengyel példa szerint működőképes megoldás is.