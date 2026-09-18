Keményen nekiment a skót sajtó a Celticnek a Fradi győzelme után

A két egykori Celtic-játékos értékelése azért is érdekes, mert a skót sajtóban egyre inkább az a kérdés: vajon egy-egy rosszul sikerült mérkőzésről van szó, vagy mélyebb problémák jelentek meg a csapatnál.

A BBC már rendszerszintű problémákat keres

A BBC futballújságírója, Tom English különösen kemény hangú elemzésben értékelte a történteket. A szerző szerint a Rangers elleni 0–3 után mindenki azt várta, hogy a Celtic az Európa-ligában azonnal javítani fog. Ehelyett újabb háromgólos vereség következett. English szerint a Celtic játéka nehézkes, kiüresedett és lehangoló volt, miközben a csapat védekezésében ismét olyan hibák jelentek meg, amelyek ezen a szinten nem férnek bele.

A BBC értékelése alapján ezért már nem egyszerűen egy rossz mérkőzésről van szó. Egyre inkább az a kérdés, hogy O'Neill hogyan tudja megváltoztatni a csapat hozzáállását és játékát.

Füttykoncert a Celtic Parkban

A lefújás után a Celtic szurkolói sem rejtették véka alá elégedetlenségüket. A játékosokat kifütyülték, O'Neill pedig azt mondta, érthető a közönség reakciója. A skót sajtó különösen azt tartja fájónak, hogy a Celticnek ez lehetett volna a tökéletes alkalom arra, hogy feledtesse a Rangers ellen elszenvedett vereséget. Ehelyett a Ferencváros elleni hazai vereség még tovább növeli rajtuk a nyomást.

A Scottish Sun és a Daily Record is kiemelten foglalkozott a szurkolói reakcióval és O'Neill helyzetével. A Record szerint a Celtic szenvedése új szintre lépett, miközben a menedzserre máris óriási nyomás nehezedik. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Celticnek szinte azonnal újra a Rangers ellen kell pályára lépnie.

A skót sajtó reakcióiban feltűnő, hogy a mérkőzés után egyre kevésbé a Ferencváros teljesítményének elemzése került a középpontba. A magyar kupagyőztes győzelmét természetesen elismerik, de a történet főszereplője Skóciában a Celtic. A Sky Sports szerint a hazaiak ismét saját védekezési hibáik miatt fizettek súlyos árat, miközben a The Times technikai és taktikai problémákat is azonosított a Celtic játékában. Külön történet Daniel Arzani gólja is. A Ferencváros harmadik találatát éppen a Celtic korábbi játékosa szerezte, méghozzá egy nagyszerű lövéssel, ami csak tovább növelte a hazaiak keserűségét.