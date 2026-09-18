A Fradi hőse szóban is visszavágott a Celticnek, a kapus Kubatovval értett egyet

Borbély Balázs boldog volt a Celtic legyőzése után

Borbély edzőként először irányíthatott csapatot európai kupafőtáblán, örült is a sikeres bemutatkozásnak. – Ez egész jól nézett ki ma... Az eleje nehéz volt, de szerencsére ki tudtunk jönni belőle, majd mi is megmutattuk, hogy tudunk jól, lazán, felszabadultan, önbizalommal telve játszani. Az első félidőben a jobb oldalon voltak gondjaink, de a másodikban már azt is stabilizáltuk, kontrolláltuk a dolgokat és megérdemelten nyertünk – nyilatkozta az Arzanit külön megdicsérő tréner, aki szintén kitért arra, hogy jókor születtek a Fradi találatai. Szerényen hozzátette, nem őt, hanem a játékosai minőségét dicséri a skóciai siker.

Az FTC a második fordulóban október 15-én, a Viktoria Plzen ellen lép pályára Budapesten. A csehek csütörtökön 3-0-s hazai vereséget szenvedtek a belga Royale Union Saint-Gilloise-tól.