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A Fradi látványos gólokkal, bravúrgyőzelemmel kezdett az Európa-ligában

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A Fradi hőse szóban is visszavágott a Celticnek, a kapus Kubatovval értett egyet

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A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 1. fordulójában a Ferencváros 3-1-re nyert a skót bajnok Celtic vendégeként. Az FTC Bamidele Yusuf lövése után szerzett vezetést, az egyenlítést követően Kristoffer Zachariassen és Daniel Arzani is gólt lőtt. Arzani, Yusuf és a Fradi kapusa, Varga Ádám mellett a vezetőedző, Borbély Balázs is elégedett volt.

Wiszt Péter
2026. 09. 18. 5:00
A Fradi 3-1-es skóciai sikerrel kezdett az Európa-liga főtábláján Fotó: AFP/Andy Buchanan
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Borbély Balázs boldog volt a Celtic legyőzése után

Borbély edzőként először irányíthatott csapatot európai kupafőtáblán, örült is a sikeres bemutatkozásnak. – Ez egész jól nézett ki ma... Az eleje nehéz volt, de szerencsére ki tudtunk jönni belőle, majd mi is megmutattuk, hogy tudunk jól, lazán, felszabadultan, önbizalommal telve játszani. Az első félidőben a jobb oldalon voltak gondjaink, de a másodikban már azt is stabilizáltuk, kontrolláltuk a dolgokat és megérdemelten nyertünk – nyilatkozta az Arzanit külön megdicsérő tréner, aki szintén kitért arra, hogy jókor születtek a Fradi találatai. Szerényen hozzátette, nem őt, hanem a játékosai minőségét dicséri a skóciai siker.

Az FTC a második fordulóban október 15-én, a Viktoria Plzen ellen lép pályára Budapesten. A csehek csütörtökön 3-0-s hazai vereséget szenvedtek a belga Royale Union Saint-Gilloise-tól.

 

Ferencvároslabdarúgó Európa-ligaBorbély BalázsDaniel ArzaniKristoffer ZachariassenCelticVarga Ádám

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