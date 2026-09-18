Segítséget kaptak a magyarok, hogy bosszút álljanak Luxemburgban

Marozsán kezd, a rivális legjobbja nem vállal egyénit
A csütörtöki sorsolás előtt kiderült, hogy Rodesch még nem épült fel teljesen a lábsérüléséből, így legfeljebb a párost tudja vállalni. Ennek következtében a pénteki (mai) két egyéni felvonás során 18 órától Marozsán Louis Van Herckkel (1705.) szemben, míg utána Piros Alex Knaff (761.) ellen lép pályára. Szombaton 14 órától a párossal – a terv szerint Knaff és Rodesch Füle és Piros ellen játszik –, majd szükség esetén további két egyessel folytatódik a három győzelemig tartó párharc, amelyben Bardóczkynak is van törleszteni valója.
Tisztújítás előtt az MTSZ
A Magyar Teniszszövetség rendkívüli, tisztújító közgyűlésére jövő szombaton kerül sor, miután az eddigi elnök, Lázár János lemondott. A négy elnökjelölt Beregszászy Csaba, Kosztoványi Roland, Szőcs Árpád László, valamint a Davis-kupa-válogatott korábbi kapitánya, Hornok Miklós.
– Szakmai igazgatóként abban reménykedem, hogy a tagszervezetek szeptember 26-án a négy hivatalos elnökjelölt közül a legalkalmasabb jelöltet választják meg, és ezt a döntést maximálisan tiszteletben kell majd tartania mindenkinek. Én is átnéztem a benyújtott pályázati anyagokat, és mind a négy jelöltet volt alkalmam személyesen is megismerni, természetesen a legtöbbjüket már korábbról is nagyon jól ismertem a hazai tenisztársadalomból – mondta kérdésünkre Sávolt Attila. – Én azonban azt gondolom, hogy egy sportág jövőjét végül nem egy pályázati program minősége, hanem annak végrehajtása dönti el, és az, hogy az új elnök mennyire kompetens és hiteles csapatot tud maga köré építeni a program megvalósítására. Ha az új elnök és az elnökség képes hosszú távon gondolkodni, stabil működési és pénzügyi környezetet teremteni, és lesz elég bátorsága változtatni azokon a dolgokon, amelyeken változtatni kell, de közben meghagyni és továbbfejleszteni a jól működő programokat, akkor abszolút látok lehetőséget arra, hogy a magyar tenisz a következő években tovább fejlődjön. Ehhez azonban következetesség és türelem kell. A sportban, különösen az utánpótlás-nevelésben a valódi eredmények nem egy-két év, hanem legtöbbször évtizedek munkájából születnek.
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