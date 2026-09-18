Segítséget kaptak a magyarok, hogy bosszút álljanak Luxemburgban

Tisztújítás előtt az MTSZ

A Magyar Teniszszövetség rendkívüli, tisztújító közgyűlésére jövő szombaton kerül sor, miután az eddigi elnök, Lázár János lemondott. A négy elnökjelölt Beregszászy Csaba, Kosztoványi Roland, Szőcs Árpád László, valamint a Davis-kupa-válogatott korábbi kapitánya, Hornok Miklós.

– Szakmai igazgatóként abban reménykedem, hogy a tagszervezetek szeptember 26-án a négy hivatalos elnökjelölt közül a legalkalmasabb jelöltet választják meg, és ezt a döntést maximálisan tiszteletben kell majd tartania mindenkinek. Én is átnéztem a benyújtott pályázati anyagokat, és mind a négy jelöltet volt alkalmam személyesen is megismerni, természetesen a legtöbbjüket már korábbról is nagyon jól ismertem a hazai tenisztársadalomból – mondta kérdésünkre Sávolt Attila. – Én azonban azt gondolom, hogy egy sportág jövőjét végül nem egy pályázati program minősége, hanem annak végrehajtása dönti el, és az, hogy az új elnök mennyire kompetens és hiteles csapatot tud maga köré építeni a program megvalósítására. Ha az új elnök és az elnökség képes hosszú távon gondolkodni, stabil működési és pénzügyi környezetet teremteni, és lesz elég bátorsága változtatni azokon a dolgokon, amelyeken változtatni kell, de közben meghagyni és továbbfejleszteni a jól működő programokat, akkor abszolút látok lehetőséget arra, hogy a magyar tenisz a következő években tovább fejlődjön. Ehhez azonban következetesség és türelem kell. A sportban, különösen az utánpótlás-nevelésben a valódi eredmények nem egy-két év, hanem legtöbbször évtizedek munkájából születnek.