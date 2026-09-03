A rengeteg eső után végül Marozsán Fábián is pályára léphetett a US Openen

– Elment az önbizalmam, azt éreztem, hogy ha ütök, akkor hibázok. A kockáztatás nem jött be, ha viszont hosszabb volt a labdamenet, az neki volt sokkal jobb. El kell ismernem, hogy jobb nálam – mondta ki őszintén Marozsán a meccse után.

Fucsovics és Djokovics legyőzője is menetel

Miközben Zheng még csak a második fordulóba jutott be, sokan szerdán már onnan is továbbléptek a US Openen. A címvédő Carlos Alcaraz az első játszma elvesztése ellenére verte a portugál Fariát, míg honfitársa, Daniel Mérida Fucsovics Márton legyőzése után a 23. kiemelt Andrej Rubljovot is kiejtette.

A Novak Djokovics elleni szenzációs győzelem után Mariano Navone is tovább menetel, négy játszmában búcsúztatta a korábbi wimbledoni döntős Matteo Berrettinit.