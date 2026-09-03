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A rengeteg eső után végül Marozsán Fábián is pályára léphetett a US Openen

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Marozsán Fábián három játszmában (6:4, 6:4, 6:2) kikapott a US Open első fordulójában az amerikai Michael Zheng ellen. A százon kívül jegyzett amerikai teniszező három héten belül másodszor fogott ki rajta. Marozsán párosban még játszik New Yorkban.

Koczó Dávid
2026. 09. 03. 7:42
Marozsán Fábián sem nyert játszmát a US Openen egyesben Fotó: PA Wire/Ben Whitley
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– Elment az önbizalmam, azt éreztem, hogy ha ütök, akkor hibázok. A kockáztatás nem jött be, ha viszont hosszabb volt a labdamenet, az neki volt sokkal jobb. El kell ismernem, hogy jobb nálam – mondta ki őszintén Marozsán a meccse után.

Fucsovics és Djokovics legyőzője is menetel

Miközben Zheng még csak a második fordulóba jutott be, sokan szerdán már onnan is továbbléptek a US Openen. A címvédő Carlos Alcaraz az első játszma elvesztése ellenére verte a portugál Fariát, míg honfitársa, Daniel Mérida Fucsovics Márton legyőzése után a 23. kiemelt Andrej Rubljovot is kiejtette.

A Novak Djokovics elleni szenzációs győzelem után Mariano Navone is tovább menetel, négy játszmában búcsúztatta a korábbi wimbledoni döntős Matteo Berrettinit.


 

 

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