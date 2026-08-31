Novak Djokovics tántorgott a pályán, már a US Open első körében kiesett
Nem az idei amerikai nyílt teniszbajnokságon lesz meg a 25. Grand Slam-győzelme Novak Djokovicsnak, aki a gyomorproblémái után a US Open első fordulójában bő négy és fél óra alatt kikapott az argentin Mariano Navone ellen 7:6 (7-5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1-re.
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