Egyértelmű hatalmi üzenetet fogalmazott meg Tarr Zoltán a Terror Háza bezárásával

Lomnici szerint a tüntetők olvasatában ez a markáns, a nemzetiszocialista és a kommunista rémtetteket egyenrangúként kezelő történelmi koncepció szálka mind a brüsszeli fősodor, mind a Tisza Párt szemében.

Ebben az épületben ugyanis a történelem tapintható: megmaradtak a pincerendszer sötét zárkái, a vallatószobák, az áldozatok névsora, és az úgynevezett „Átöltöző” terem, amely egy hátborzongató történelmi ténnyel szembesít: a nyilas pribékek jelentős része 1945 után egyszerűen átöltözött az ÁVH egyenruhájába, és folytatta a kegyetlenkedést. Itt az elkövetőknek nevük, a kommunista terrornak pedig arca van

– mondta az alkotmányjogász. Szerinte a tiltakozás azért lángolt fel, mert a bejelentett „szakmai felülvizsgálat” – a tüntetők szerint – valójában politikai tisztogatás, amely a két diktatúra párhuzamát, az ÁVH bűneinek nevén nevezését és a Schmidt Mária által felépített több évtizedes intézményi életművet vette célba. Lomnici kijelentette, ahogy

Orbán Viktor rávilágított: a szabadságot soha nem adják ingyen. Vasárnap azok az emberek álltak az épület előtt, akik még pontosan tudják, milyen hatalmas véráldozatot követelt annak kivívása.

A Terror Háza megnevezi a tetteseket és az áldozatokat

Lomnici Zoltán arra is felhívta a figyelmet, a Terror Háza nem csupán egy múzeum; a polgári Magyarország „lelki alkotmányának” fizikai megtestesülése. Itt nem „értelmezik” a múltat. Itt megnevezik a tetteseket és az áldozatokat. 2002-es átadásakor a nemzet szimbolikusan itt zárta le a totalitárius eszmék uralta, beteg, nagyképű és keserves XX. századot.

Az épületet körbeölelő fekete pengefal – a miniszterelnök egykori szavaival élve – a múlt és a jövő közötti fal lett. Ami a falakon belül található, az végérvényesen elzárt, sötét múlttá vált; ami viszont kint maradt, az maga a szabad magyar jövő.

Az alkotmányjogász úgy véli, pontosan e szimbolikus ereje miatt áll a támadások kereszttüzében a születése óta. A 2002-es kormányváltást követően a posztkommunista baloldal próbálta marginalizálni az intézményt.