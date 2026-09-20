A bajnokcsapat legrosszabbjának vélik a Liverpoolból távozott futballistát

A szurkolói oldalakon ennél is egyértelműbben követelik, hogy Jones többé ne kerüljön a kezdő tizenegybe. Az egyik legnagyobb kritikát mégis talán saját kapitánya, Martínez fogalmazta meg, amikor az első félidőt elemezte.

Az első félidőnk borzalmas volt. Olyan volt, mintha nem is lettünk volna a pályán, rossz volt a hozzáállásunk.

Ez a mentalitás és a mérkőzésekre való megfelelő felkészülés kérdése. Mi készülünk, ahogy kell, de egyértelmű, hogy át kell gondolnunk, hogyan kezdjük a mérkőzéseket. Folyamatosan az eredmény után futni nagyon nehéz – mondta a fordulás után két gólt szerzett argentin támadó, akinek a véleményével edzője is egyetértett, Chivu szerint ugyanis Jonesnak és társainak jobban kellett volna teljesíteniük a szünet előtt.

Curtis Jones nem került be Thomas Tuchel Nemzetek Ligája-keretébe, így a válogatottszünet alatt ő készülhet a klubidény folytatására. Az Internazionale október 10-én odahaza, a Parma ellen lép pályára legközelebb.