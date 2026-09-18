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Ezt már sikerült szétverni – gigaberuházást bukott el Magyarország

Ezt már sikerült szétverni – gigaberuházást bukott el Magyarország

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Szlovákia simán elvitte egy kínai autógyár beruházását, hazánk szóba sem jött.

Somogyi Orsolya
2026. 09. 18. 10:17
Geely
Nem tudni, melyik kínai cég indítja a beruházást, csak az biztos, hogy nem Magyarországra Fotó: GUYLEE Forrás: Geely Auto
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Munkahelyteremtés a szomszédoknál

Kínai sajtóértesülések szerint a SAIC végül Spanyolország mellett dönthet, holott Magyarország sokáig versenyben volt a beruházásért. Az Európai Unió vámmal sújtja a Kínában gyártott elektromos autókat, ezért a kínai gyártók helyi termelésbe menekülnek. A SAIC spanyolországi gyára 200 millió eurós kezdő beruházást jelent, évi százezer autót gyártanának 2028-tól. A BYD Szegeden már termel, a Chery a Nissan volt barcelonai üzemét vette át, a Leapmotor pedig – bár korábban Szlovákiát nézte ki – szintén Spanyolországot választotta.

Szlovákiában emellett közel 5 milliárd eurónyi kínai, illetve ázsiai beruházás előkészítése zajlik, együttesen 12 ezer munkahellyel.

Idetartozik a Geely-érdekeltségű Volvo Kassa melletti gyára és a Gotion–InoBat akkumulátorüzem Nagysurányban (2,5 milliárd euró feletti összértékben), valamint a Jiangsu Xinquan Eperjesen már működő beszállítói üzeme.

 

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