Ezt már sikerült szétverni – gigaberuházást bukott el Magyarország

Munkahelyteremtés a szomszédoknál

Kínai sajtóértesülések szerint a SAIC végül Spanyolország mellett dönthet, holott Magyarország sokáig versenyben volt a beruházásért. Az Európai Unió vámmal sújtja a Kínában gyártott elektromos autókat, ezért a kínai gyártók helyi termelésbe menekülnek. A SAIC spanyolországi gyára 200 millió eurós kezdő beruházást jelent, évi százezer autót gyártanának 2028-tól. A BYD Szegeden már termel, a Chery a Nissan volt barcelonai üzemét vette át, a Leapmotor pedig – bár korábban Szlovákiát nézte ki – szintén Spanyolországot választotta.

Szlovákiában emellett közel 5 milliárd eurónyi kínai, illetve ázsiai beruházás előkészítése zajlik, együttesen 12 ezer munkahellyel.

Idetartozik a Geely-érdekeltségű Volvo Kassa melletti gyára és a Gotion–InoBat akkumulátorüzem Nagysurányban (2,5 milliárd euró feletti összértékben), valamint a Jiangsu Xinquan Eperjesen már működő beszállítói üzeme.