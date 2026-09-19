Magyar később közösségi oldalán azt írta, hogy a kormány a következő hetekben véglegesíti a béremelés mértékét és ütemezését.
Kifütyülték Magyar Pétert a béremelésre váró szociális dolgozók + videó
Hiába ment ki személyesen a béremelést követelő szociális dolgozókhoz Magyar Péter, a kormányfőt hangos füttyel és bekiabálásokkal fogadták a Miniszterelnökség előtt demonstrálók. A tiltakozók azt kérik számon a Tisza-kormányon, hogy a kampányban ígért azonnali 25 százalékos béremelés helyett egyelőre csak egy későbbi, több lépcsőben megvalósuló rendezés körvonalazódik.
Komment
Összesen 2 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!