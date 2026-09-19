Importált voksok: a bevándorlók döntötték el a svéd választást

A technika persze egyáltalán nem új. Németországban az SPD-hez tartozó, szélsőbaloldali álláspontjáról ismert Nancy Faeser belügyminiszter felvetette, hogy a menedékkérők hat hónapnyi tartózkodás után már kapjanak szavazati jogot, ahogy a radikális Baloldal (Linke) nevű párt minden külföldinek szavazójogot adna, aki öt éve az országban él. A hatalommegtartás egyik módja még a szavazási korhatár leszállítása – gondolva a politikailag egyértelműen liberális helybéli fiatalokra és a sok gyereket nevelő bevándorlókra –, erre Franciaországtól Skóciáig számos példa akad. Ebből a sorból Magyarország se maradt ki, itt bevándorlók híján a koncertjáró gyerekeket célozta meg a Tisza.

Borítókép: Boldog szociáldemokraták a választás éjszakáján (Fotó: JONAS EKSTROMER)