ChatGPT és DeepSeek a frontvonalon: kiderült, hogyan használják a terroristák a mesterséges intelligenciát

Szerintük egy alkalommal egy fel nem robbant eszköz újrafelhasználását sikerült megoldaniuk a robot segítségével, amely 40 ember halálával járt. Tanácsot kaptak arra nézve is, hogy egy harci helyzetben miként helyezzék el az embereiket, modellezni tudják a szituációkat, valamint a kereskedelemben elérhető drónok harci eszközökké való fejlesztését is meg tudták oldani.

Borítókép: Nigériai katonák a hátrahagyott Boko Haram-fegyverekkel (Fotó: AUDU MARTE)