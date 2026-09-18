Magyar Péter beismerte: eddig semmit nem hozott haza az uniós pénzekből

Ide a pénzt!

A kampányban a Tisza egyik legfontosabb ígérete volt, hogy hazahozza a jórészt politikai okok miatt befagyasztott, forint ezermilliárdokat jelentő uniós forrásokat. A folyamatot meglehetősen nagy érdeklődés kíséri, a kormány ezért is beszél sokat a témáról. A közérthetőség kedvéért meg is szövegeztek egy hatásosnak tűnő kommunikációs fordulatot, mégpedig ezt: fejenként 800 ezer forintot hoz haza a Tisza-kormány. Csakhogy a szemléltető megfogalmazás túl hatásos lett, ugyanis akadtak olyanok, kik készpénznek vették – szó szerint. Szeptember elején a Mandiner arról számolt be:

annyian értették félre a tiszás kampányszlogent, hogy egyenlevélben kellett egyértelművé tenni, nem osztogatnak mindenkinek 800 ezer forint uniós pénzt.

A párt egyik automatikus válaszlevele szerint az összeg nem közvetlenül az állampolgároknak járó summa, hanem a blokkolt uniós források egy főre vetített értéke. A lap egy Trompler Ildikó tiszás képviselő nevében kiküldött levelet mutatott be erről.

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Erről a félreértésről is kérdeztük Palóc Andrét, a Fidesz szakpolitikusát, aki a Magyar Nemzet hetilap szombaton megjelenő számában megjelenő interjúban kifejtette: az emberek joggal követelnek pénzt a kormánytól, a Tisza ugyanis rengeteg ígéretet tett a kampányban. Ezekkel kapcsolatban azonban a parlamenti képviselő a szavazók átveréséről beszélt és arról, hogy egyre többek számára kezd kiderülni: nő a szakadék a valóság és Magyar Péter korábbi szavai között.