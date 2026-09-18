Orbán Viktor nagy ellensége kampányüzemmódba kapcsolt: orosz támadással riogatja Ukrajna szövetségeseit

Lengyelországban jövő novemberben tartanak parlamenti választásokat. Tusk nem először áll ki harciasan Ukrajna oldalán és Oroszország ellen a háború során, s nem először hivatkozik hírszerzési forrásokra, igazolva lépéseit. Tavaly augusztusban ugyancsak a hibrid veszélyt azzal támasztotta alá, hogy állítólag egy olyan orosz állampolgárt fogtak el, aki Varsóban egy ukrán-amerikai kettős állampolgárságú férfit akart megölni Moszkva utasítására. Akkor bejelentésében közölte, Lengyelország „valószínűleg újra hasonló nyomás alá kerül majd”.

Borítókép: Donald Tusk (Fotó: