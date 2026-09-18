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Orbán Viktor nagy ellensége kampányüzemmódba kapcsolt: orosz támadással riogatja Ukrajna szövetségeseit

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Sötét, háborús jövőt vázolt fel Donald Tusk lengyel kormányfő a parlamentben újfajta orosz fegyverekkel, amelyek Ukrajna szövetségeseit támadják. Elemzők szerint nem kizárt, hogy a jövőre esedékes választás kampánystartja kezdődött el a beszéddel.

2026. 09. 18. 9:34
Donald Tusk Fotó: FOTO OLIMPIK Forrás: NurPhoto
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Lengyelországban jövő novemberben tartanak parlamenti választásokat. Tusk nem először áll ki harciasan Ukrajna oldalán és Oroszország ellen a háború során, s nem először hivatkozik hírszerzési forrásokra, igazolva lépéseit. Tavaly augusztusban ugyancsak a hibrid veszélyt azzal támasztotta alá, hogy állítólag egy olyan orosz állampolgárt fogtak el, aki Varsóban egy ukrán-amerikai kettős állampolgárságú férfit akart megölni Moszkva utasítására. Akkor bejelentésében közölte, Lengyelország „valószínűleg újra hasonló nyomás alá kerül majd”. 

Borítókép: Donald Tusk (Fotó: 

lengyelukránorosz

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