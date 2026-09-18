December 24: elbukott a népszavazási kezdeményezés, most kiderül, Magyar Péter beváltja-e saját ígéretét

Mivel a népszavazási kezdeményezés elbukott, így csak akkor lesz december 24. munkaszüneti nap, ha Magyar Péter kormánya betartja Magyar Péter kampányban tett ígéretét. Az ügyben megkeressük a kabinetet, amint választ kapunk, beszámolunk róla.
December 24. idén úgynevezett pihenőnap. A Nemzetgazdasági Minisztérium egy tavalyi rendelete szerint 2026. december 24., csütörtök pihenőnap, amelyet december 12-én, szombaton kell ledolgozni.
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