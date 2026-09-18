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December 24: elbukott a népszavazási kezdeményezés, most kiderül, Magyar Péter beváltja-e saját ígéretét

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A rendelkezésre álló idő alatt 23 ezer aláírást gyűjtött össze a szükséges kétszázezer helyett a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete, így nem lesz népszavazás arról, munkaszüneti nap legyen-e december 24. A kormány ugyanakkor maga is meghozhatja a döntést, már csak azért is, mert Magyar Péter a kampányban azt ígérte: már az idei december 24-én sem kell dolgozni.

Jakubász Tamás
2026. 09. 18. 10:19
Legyen munkaszüneti nap december 24., ezt kezdeményezte év elején a szakszervezet. Csakhogy az akció elbukott. Fotó: Polyák Attila
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Mivel a népszavazási kezdeményezés elbukott, így csak akkor lesz december 24. munkaszüneti nap, ha Magyar Péter kormánya betartja Magyar Péter kampányban tett ígéretét. Az ügyben megkeressük a kabinetet, amint választ kapunk, beszámolunk róla.

December 24. idén úgynevezett pihenőnap. A Nemzetgazdasági Minisztérium egy tavalyi rendelete szerint 2026. december 24., csütörtök pihenőnap, amelyet december 12-én, szombaton kell ledolgozni.

 

népszavazásKASZmunkaszüneti nap

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