Orbán Viktor: Majd eljön a harc ideje is

A volt miniszterelnök arról is beszélt, hogy jelenleg a vereség utáni átszervezésre koncentrál.

Az országnak új energiára, szerintem fiatalabb emberekre is szüksége van, én nem akarom fogni a helyet senki elől. Amikor úgy gondoljuk, hogy elvégeztem a vereség utáni újraszervezés munkáját, akkor megállunk és eldöntjük, hogyan lesz a jövő. Most ebben az újjászervezésben vagyok. Ez nem a leglelkesítőbb feladat, ugyanakkor nagy kihívás

– magyarázta.

Hosszú a helyreállítási munka

Arra is kitért, hogy egy választási vereség után rendkívül nehéz lelket önteni a közösségbe. A pártelnök szerint földrengésszerű vereséget szenvedtek, ezért a helyreállítási munkálatok is rengeteg energiát igényelnek. Kiemelte, hogy az érdemi munka a helyreállítások után kezdődhet, majd megjegyezte, hogy jelenleg még nem áll készen a Fidesz a következő menetre.

A győztes és a szurkolói még ünnepelnek, mi ezt oldalról nézzük. Tudomásul kellett venni, hoztak egy döntést a választópolgárok. Most nem szabad visszatolakodnunk a ringbe. Ha szólnak, ha kellünk, megyünk. Most elvégezzük kötelességszerűen a munkánkat. Vannak híveink, mégiscsak 2,4 millió ember ránk szavazott. Ez nagyon sok. Ezt meg kell hálálni. Őket szolgálni kell. Azért szavaztak ránk, hogy képviseljük az érdekeiket, ezt csinálni kell. De 3 millió valahány százezer meg ellenünk szavazott

– fogalmazott.

A volt miniszterelnök azt is kiemelte, jelenleg mi a Fidesz feladata amellett, hogy mint párt, újjáépíti magát. Leszögezte, hogyha az ország számára rossz döntések születnek, akkor meg fognak szólalni, kiállnak az érdekeik mellett és el fogják mondani, hogy ez nem jó. Azonban kiemelte, hogyha tudják, megakadályozzák a döntéseket, de megjegyezte, hogy erre kevés esélyük van, hiszen mi nem többségben vannak, hanem kisebbségben.

A kisebbségnek vannak jogai, szempontjai, ezt képviselni fogjuk, de nem viselkedhetünk úgy, mintha mi lennénk a többség. Majd eljön a harc ideje is, a stratégia az, hogy addigra felkészüljünk

– tette hozzá.