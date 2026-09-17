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Orbán Viktor: Majd eljön a harc ideje is

Orbán Viktor: Majd eljön a harc ideje is

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Régi munkahelyét foglalta el Orbán Viktor, aki 16 év miniszterelnökség után költözött vissza a Fidesz Lendvay utcai székházába. A pártelnök a Blikknek részletesen beszélt a 2002-es és a mostani helyzet közötti hasonlóságokról, de szót ejtett a saját és a Fidesz politikai jövőjéről is.

Máté Patrik
2026. 09. 17. 8:49
Forrás: FIDESZ
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A volt miniszterelnök arról is beszélt, hogy jelenleg a vereség utáni átszervezésre koncentrál.

Az országnak új energiára, szerintem fiatalabb emberekre is szüksége van, én nem akarom fogni a helyet senki elől. Amikor úgy gondoljuk, hogy elvégeztem a vereség utáni újraszervezés munkáját, akkor megállunk és eldöntjük, hogyan lesz a jövő. Most ebben az újjászervezésben vagyok. Ez nem a leglelkesítőbb feladat, ugyanakkor nagy kihívás

– magyarázta.

Hosszú a helyreállítási munka

Arra is kitért, hogy egy választási vereség után rendkívül nehéz lelket önteni a közösségbe. A pártelnök szerint földrengésszerű vereséget szenvedtek, ezért a helyreállítási munkálatok is rengeteg energiát igényelnek. Kiemelte, hogy az érdemi munka a helyreállítások után kezdődhet, majd megjegyezte, hogy jelenleg még nem áll készen a Fidesz a következő menetre.

A győztes és a szurkolói még ünnepelnek, mi ezt oldalról nézzük. Tudomásul kellett venni, hoztak egy döntést a választópolgárok. Most nem szabad visszatolakodnunk a ringbe. Ha szólnak, ha kellünk, megyünk. Most elvégezzük kötelességszerűen a munkánkat. Vannak híveink, mégiscsak 2,4 millió ember ránk szavazott. Ez nagyon sok. Ezt meg kell hálálni. Őket szolgálni kell. Azért szavaztak ránk, hogy képviseljük az érdekeiket, ezt csinálni kell. De 3 millió valahány százezer meg ellenünk szavazott

– fogalmazott.

A volt miniszterelnök azt is kiemelte, jelenleg mi a Fidesz feladata amellett, hogy mint párt, újjáépíti magát. Leszögezte, hogyha az ország számára rossz döntések születnek, akkor meg fognak szólalni, kiállnak az érdekeik mellett és el fogják mondani, hogy ez nem jó. Azonban kiemelte, hogyha tudják, megakadályozzák a döntéseket, de megjegyezte, hogy erre kevés esélyük van, hiszen mi nem többségben vannak, hanem kisebbségben.

A kisebbségnek vannak jogai, szempontjai, ezt képviselni fogjuk, de nem viselkedhetünk úgy, mintha mi lennénk a többség. Majd eljön a harc ideje is, a stratégia az, hogy addigra felkészüljünk

– tette hozzá.

Orbán Viktor azt is kifejtette az interjú során, hogy mindig reagálniuk kell arra, ami az életben történik. 

Ha így mennek tovább a dolgok, jönnek a megszorítások – a benzin védett ár megszűnt, most jön a dohány, beszélnek mindenfajta adóemelésekről is –, akkor egész mást kell csinálni ellenzékből, mintha van egy remek kormányunk, az emberek elégedettek és a dolgok jól mennek

– magyarázta.

Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Forrás: Fidesz)

 

orbán viktorblikkfidesz

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