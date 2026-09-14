Borítókép: Orbán Viktor a 25. kötcsei találkozón (Forrás: Fidesz)
Orbán Viktor: A Tisza cserbenhagyta az autósokat, a fuvarozókat és a gazdákat is + videó
A kormány eltörölte a védett ár rendszerét, ezért vannak egekben az üzemanyagárak a volt miniszterelnök szerint.
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