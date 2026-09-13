Orbán Viktor: Megkezdődött Magyarország visszagyarmatosítása

Tisza–Brüsszel-paktum
Szerinte létezik egy Tisza-Brüsszel-paktum, ami arról szól, hogy a Tisza vállalja, hogy felszámolja a magyar nemzeti szuverenista erőket, ezután pedig átadja a magyar gazdaságot Brüsszelnek.
Brüsszel mindezekért segíti hatalomba tartani a Tisza Pártot szerinte. Orbán a választási kampánnyal összefüggésben elmondta, hogy a német, francia, angol titkosszolgálatok fontos szerepet játszottak a kampányba. Szerinte így kerülhetett ki Szijjártó és Lavrov telefonbeszélgetése is.
Orbán Viktor a korrupciós vádakra azt mondta, hogy az általa ismert ügyek mind szabályszerűek és célszerűek voltak. Fontos téma volt a kampányban a gödi akkumulátorgyár helyzete, amellyel kapcsolatban az egykori kormányfő kifejtette, hogy a sajtóhírek szerint minden nap meghaltak a gödiek. A választás után azonban kiderült, hogy semmi nem igaz a vádakból, ahogy nem volt semmi igaz a „Zsolti bácsi“ ügyből sem.
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