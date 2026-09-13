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Orbán Viktor: Megkezdődött Magyarország visszagyarmatosítása

Orbán Viktor: Megkezdődött Magyarország visszagyarmatosítása

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Orbán Viktor szerint Magyarország a visszagyarmatosítás korszakát éli, a Tisza-kormány pedig Brüsszel érdekeit szolgálja a magyar nemzeti érdekek helyett. A volt miniszterelnök a HírTV Bayer show című műsorában a kötcsei találkozóról, a gazdaság helyzetéről, a szuverenitásról és a jobboldal előtt álló feladatokról is beszélt.

Pámer Dávid
2026. 09. 13. 22:03
Forrás: FIDESZ
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A volt miniszterelnök szerint létezik egy Tisza-Brüsszel-paktum. Fotó: Fidesz

Tisza–Brüsszel-paktum

Szerinte létezik egy Tisza-Brüsszel-paktum, ami arról szól, hogy a Tisza vállalja, hogy felszámolja a magyar nemzeti szuverenista erőket, ezután pedig átadja a magyar gazdaságot Brüsszelnek. 

Brüsszel mindezekért segíti hatalomba tartani a Tisza Pártot szerinte. Orbán a választási kampánnyal összefüggésben elmondta, hogy a német, francia, angol titkosszolgálatok fontos szerepet játszottak a kampányba. Szerinte így kerülhetett ki Szijjártó és Lavrov telefonbeszélgetése is. 

Orbán Viktor a korrupciós vádakra azt mondta, hogy az általa ismert ügyek mind szabályszerűek és célszerűek voltak. Fontos téma volt a kampányban a gödi akkumulátorgyár helyzete, amellyel kapcsolatban az egykori kormányfő kifejtette, hogy a sajtóhírek szerint minden nap meghaltak a gödiek. A választás után azonban kiderült, hogy semmi nem igaz a vádakból, ahogy nem volt semmi igaz a „Zsolti bácsi“ ügyből sem.

Tisza Párt: újkommunisták

Orbán azt is hangsúlyozta, hogy a következő időszakban a feladatuk az lesz, hogy szedjék össze a saját jobboldali szavazóikat és beszélgessenek velük az újkommunista rendszerről és az önkényről, amit a Tisza épít. 

Orbán kitért arra is, hogy a kormány világossá tette, hogy ez egy agresszív, radikális, újkommunista kormány és ez egy olyan hatalom, amely nem ismeri a saját korlátait, ezt hívják önkénynek, és a jobboldaliak ettől sokan félnek. 

Itt hozta szóba az ellenzéki pártelnök Bús Balázst, akit politikai fogolynak nevezett. „Mit keres a Csillagbörtönben a legsúlyosabb köztörvényesek között?” – tette fel a kérdést Orbán, aki szerint a Tisza attól fél, hogy „a nép rájön, hogy mi a helyzet, nem tőlünk félnek, hanem a saját szavazóiktól”. Hozzátette: 

ezt a kormányt a magyar emberek hozták, ők is fogják eltakarítani.

Ezzel arra utalt, hogy amíg a nincs elégedetlenség az emberekben a Tisza-kormány irányába, addig a jobboldalnak magával kell foglalkoznia. 

Orbán: Az önkénnyel szemben harcolni kell

A volt miniszterelnök beszélt az új ÁVH-ról, a vagyonvisszaszerzési hivatalról is. Szerinte azt nagyon világosan ki kell jelenteniük, hogy aki az új ÁVH-ban munkát vállal, döntéseket hoz, eljárásokban vesz részt, az, amikor majd helyreállítják a jogállamot, nem tudja elkerülni a felelősségre vonást.

 Az önkényt nem szabad eltűrni, az önkénnyel szemben harcolni kell 

mondta Orbán Viktor, aki azt is hangsúlyozta, a jobboldalnak akkor van esélye a győzelemre, ha egységes. Szerinte a jobboldal három dologban mindig egyetértett: a hazának szuverénnek kell lennie, szabadság nélkül nem élet az élet és a hagyomány és az örökség, amit az őseinktől kaptunk, az mind érték, arra kell építeni a jövőt. 

A teljes interjút itt tudja megnézni:

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