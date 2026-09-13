Orbán Viktor: Megkezdődött Magyarország visszagyarmatosítása

Tisza Párt: újkommunisták

Orbán azt is hangsúlyozta, hogy a következő időszakban a feladatuk az lesz, hogy szedjék össze a saját jobboldali szavazóikat és beszélgessenek velük az újkommunista rendszerről és az önkényről, amit a Tisza épít.

Orbán kitért arra is, hogy a kormány világossá tette, hogy ez egy agresszív, radikális, újkommunista kormány és ez egy olyan hatalom, amely nem ismeri a saját korlátait, ezt hívják önkénynek, és a jobboldaliak ettől sokan félnek.

Itt hozta szóba az ellenzéki pártelnök Bús Balázst, akit politikai fogolynak nevezett. „Mit keres a Csillagbörtönben a legsúlyosabb köztörvényesek között?” – tette fel a kérdést Orbán, aki szerint a Tisza attól fél, hogy „a nép rájön, hogy mi a helyzet, nem tőlünk félnek, hanem a saját szavazóiktól”. Hozzátette:

ezt a kormányt a magyar emberek hozták, ők is fogják eltakarítani.

Ezzel arra utalt, hogy amíg a nincs elégedetlenség az emberekben a Tisza-kormány irányába, addig a jobboldalnak magával kell foglalkoznia.

Orbán: Az önkénnyel szemben harcolni kell

A volt miniszterelnök beszélt az új ÁVH-ról, a vagyonvisszaszerzési hivatalról is. Szerinte azt nagyon világosan ki kell jelenteniük, hogy aki az új ÁVH-ban munkát vállal, döntéseket hoz, eljárásokban vesz részt, az, amikor majd helyreállítják a jogállamot, nem tudja elkerülni a felelősségre vonást.

Az önkényt nem szabad eltűrni, az önkénnyel szemben harcolni kell

– mondta Orbán Viktor, aki azt is hangsúlyozta, a jobboldalnak akkor van esélye a győzelemre, ha egységes. Szerinte a jobboldal három dologban mindig egyetértett: a hazának szuverénnek kell lennie, szabadság nélkül nem élet az élet és a hagyomány és az örökség, amit az őseinktől kaptunk, az mind érték, arra kell építeni a jövőt.

A teljes interjút itt tudja megnézni: