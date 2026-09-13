Orbán a Bayer show-ban: Az önkénnyel szemben harcolni kell!
Magyar Péterék önkényuralmi rendszert építenek, amellyel szemben a jobboldalnak határozottan fel kell lépnie - jelentette ki Orbán Viktor a Bayer Showban. A volt miniszterelnök az interjúban az ÁVH-nak nevezett vagyonvisszaszerzési hivatalt is az önkény egyik eszközének nevezte. Hangsúlyozta, aki ott törvénytelen eljárásokban vesz részt, a jogállam helyreállítása után felelősségre lesz vonva.
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