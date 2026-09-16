Havasi Bertalan: Ursula von der Leyen nyilvánosan is megerősítette a Brüsszel–Tisza-paktumot
Ursula von der Leyen szerint a magyarok április 12-én a demokráciát és Európát választották, és Magyarországot „visszahozták” az Európai Unió szívébe. Havasi Bertalan ezt úgy értékelte: az Európai Bizottság elnöke nyilvánosan is megerősítette a Brüsszel és a Tisza Párt közötti megállapodást, amelynek részeként szerinte Brüsszel pénzügyi nyomással segítette a Tiszát, cserébe pedig a párt leszámolna a nemzeti politikusokkal és külföldi cégeknek adná át a magyar gazdaságot.
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