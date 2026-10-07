Elhunyt Pongrátz András, Corvin közi szabadságharcos

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Életének 88. évében, hosszú betegség után, október 6-án elhunyt Pongrátz András, az 1956-os forradalom és szabadságharc Corvin közi harcosa – közölte Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője. A forradalmár a Sztálin-szobor ledöntésében is részt vett, családja körében, amerikai otthonában halt meg.

Gábor Márton
2026. 10. 07. 10:03

Borítókép: Pongrátz István és a Mi Hazánk Ifjai 2019 október 23-án, a Corvin közben (Fotó: Mi Hazánk Ifjai)

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Pilhál György
idezojelekkárolyi mihály

Kilógott a sorból

Pilhál György avatarja

Szó se róla, gróf Károlyi Mihály munkássága része a magyar történelemnek – még ha az egyik legsötétebb fejezetének is.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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