Borítókép: Pongrátz István és a Mi Hazánk Ifjai 2019 október 23-án, a Corvin közben (Fotó: Mi Hazánk Ifjai)
Elhunyt Pongrátz András, Corvin közi szabadságharcos
Életének 88. évében, hosszú betegség után, október 6-án elhunyt Pongrátz András, az 1956-os forradalom és szabadságharc Corvin közi harcosa – közölte Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője. A forradalmár a Sztálin-szobor ledöntésében is részt vett, családja körében, amerikai otthonában halt meg.
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