Borítókép: Pintér Dezső (Forrás: Facebook)
Meghalt Pintér Dezső, a TV2 első elnöke
Életének 78. évében elhunyt Pintér Dezső, a TV2 első elnöke, aki a kilencvenes évek közepétől meghatározó szerepet játszott a kereskedelmi televízió létrehozásában, majd 2004-ig vezette a csatornát. A televíziózás mellett korábban a Magyar Rádió és a Magyar Hírlap munkatársa is volt.
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