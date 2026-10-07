Eddig semmi haszna nincs az önálló Oktatási Minisztériumnak

Lannert belerúgott a tanárokba

Az oktatás számára kézzelfogható, pozitív eredmények helyett sokkal többet olvasni a sajtóban arról, hogy Lannert Judit kikbe rúgott bele. Ennek a bizonyítéka, hogy az oktatási miniszter egy nemrég megjelent interjúban kioktató hangnemben arról beszélt, hogy a tanárok nem hajlandóak felemelni a feneküket, ezért nincs változás az oktatásban.

Majd a tárcavezető arról beszélt, hogy

ami az új kormánnyal jönni, fog, annak fájnia kell egy kicsit mindenkinek, és akkor lehet érdemi változás az oktatás helyzetében.

Lannert szerint a szülők és a tanárok is passzívak, ezért nem is érdemes bért emelni, hanem először mobilizálni kell az oktatásban résztvevőket.

Ezen kívül is belerúgott már a tanárokba Lannert, amikor a Klubrádiónak adott interjújában úgy vélekedett, hogy túl sok a pedagógus, emellett arról beszélt, hogy legszívesebben az összes iskolaigazgatót leváltaná, amit azzal indokolt, hogy a jelenlegi vezetők egy olyan rendszerben szocializálódtak, amelyben szerinte nem kaptak valódi vezetői autonómiát.

A pedagógusok kapcsán pedig azt fejtegette, hogy a hosszú ideje működő, erősen centralizált oktatási rendszer kiválogatta azokat, akiknek ez a rendszer „testhezálló”, és úgy fogalmazott, hogy „nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek” választják a pedagóguspályát.