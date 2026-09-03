Minden iskolaigazgatót ki akar rúgni Lannert Judit

Lapunk szerette volna megtudni, miként értékelik Lannert Judit kijelentéseit a pedagógusok érdekképviseletei. Megkerestük a Pedagógusok Szakszervezetét (PSZ), a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét (PDSZ), valamint a Nemzeti Pedagógus Kart (NPK) is. Arra voltunk kíváncsiak többek között, hogy egyetértenek-e a miniszter által felvázolt iskolarendszeri átalakítással, indokoltnak tartják-e a kisiskolák megszüntetését, illetve mit gondolnak arról a kijelentésről, hogy az összes iskolaigazgatót le kellene váltani.

Megkeresésünkre cikkünk megjelenéséig mostanáig csak a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete válaszolt, amelyet külön cikkben dolgozunk fel.