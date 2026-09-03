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Minden iskolaigazgatót ki akar rúgni Lannert Judit

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Az oktatási miniszter szerint azok mennek pedagógusnak, akiknek megfelel a jelenlegi oktatási rendszer, és „nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek”. Lannert Judit a kisiskolák megszüntetését is szükségesnek tartja, sőt azt mondta: az összes iskolaigazgatót leváltaná.

Gábor Márton
2026. 09. 03. 12:02
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Lapunk szerette volna megtudni, miként értékelik Lannert Judit kijelentéseit a pedagógusok érdekképviseletei. Megkerestük a Pedagógusok Szakszervezetét (PSZ), a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét (PDSZ), valamint a Nemzeti Pedagógus Kart (NPK) is. Arra voltunk kíváncsiak többek között, hogy egyetértenek-e a miniszter által felvázolt iskolarendszeri átalakítással, indokoltnak tartják-e a kisiskolák megszüntetését, illetve mit gondolnak arról a kijelentésről, hogy az összes iskolaigazgatót le kellene váltani.

Megkeresésünkre cikkünk megjelenéséig mostanáig csak a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete válaszolt, amelyet külön cikkben dolgozunk fel. 

Borítókép: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter (Hatlaczki Balázs)

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