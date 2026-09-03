Megszólalt a szakszervezet: Remélik, hogy Lannert Judit nem tartja fent a korábbi álláspontját

A PDSZ ugyan elismeri, hogy vannak olyan intézmények, amelyek ténylegesen elnéptelenedtek, és amelyeknél felmerülhet a működtetés kérdése, de ilyen esetekben is egyedi vizsgálatot tart szükségesnek. Meg kell nézni például, hogy a másik településre járó gyermekek számára biztosított-e az eljutás, van-e megfelelő iskolabusz, illetve nem vezethet-e az intézmény megszüntetése ahhoz, hogy egyes gyermekek kimaradjanak az oktatásból.

A szakszervezet tehát nem támogatja az általános, minden intézményre kiterjedő racionalizálást.

Nagy Erzsébet szerint „nem lehet általános szabály alapján bezárni a kisiskolákat”, hanem minden intézmény helyzetét, a település sajátosságait, a gyermekek érdekeit és a helyi közösség szempontjait külön kell vizsgálni.

Nem rúgnák ki az összes igazgatót

A PDSZ elnöke az iskolaigazgatók kérdésében még egyértelműbben elhatárolódott Lannert Judit kijelentésétől.

Egyáltalán nem gondoljuk azt, hogy az összes iskolaigazgatót le kellene váltani

– szögezte le Nagy Erzsébet. A szakszervezet ugyanakkor régóta szorgalmazza, hogy az intézményekben dolgozóknak legyen valódi lehetőségük véleményt nyilvánítani saját vezetőjükről. Ennek érdekében bizalmi szavazás bevezetését tartják szükségesnek, amelynek során az intézmény dolgozói titkos szavazással dönthetnének arról, hogy elfogadhatónak tartják-e az igazgató munkáját.

A PDSZ szerint ez nem jelentene automatikus igazgatócserét. Éppen ellenkezőleg: azok a vezetők, akik élvezik a tantestület bizalmát és megfelelően végzik a munkájukat, megerősítést kaphatnának.

A pedagógusokról tett kijelentést inkább relativizálják

Lannert Judit pedagógusokról tett kijelentése kapcsán ugyanakkor Nagy Erzsébet igyekezett elkerülni, hogy közvetlenül minősítse a miniszter álláspontját. A PDSZ elnöke szerint mindenekelőtt magát Lannert Juditot kellene megkérdezni arról, hogy ma is fenntartja-e korábbi véleményét. Nagy Erzsébet úgy látja, amíg erre nincs válasz, nem lenne helyes egy évekkel korábban elhangzott, szerinte kiragadott mondat alapján megítélni a miniszter jelenlegi álláspontját.