A Transparency és az MNB közötti jogértelmezési vita a jelek szerint okafogyottá vált, hiszen a jegybank – minél nagyobb átláthatóságra törekedve – közzétette a szerződések listáját.
Minden kiderül? Szerződések garmadájának adatait tette közzé a jegybank
A Varga Mihály vezette intézmény a terjedelmes listával is fokozná saját működésének átláthatóságát.
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