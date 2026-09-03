Minden kiderül? Szerződések garmadájának adatait tette közzé a jegybank

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A Varga Mihály vezette intézmény a terjedelmes listával is fokozná saját működésének átláthatóságát.

Jakubász Tamás
2026. 09. 03. 13:00
Fotó: Ladóczki Balázs
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A Transparency és az MNB közötti jogértelmezési vita a jelek szerint okafogyottá vált, hiszen a jegybank – minél nagyobb átláthatóságra törekedve – közzétette a szerződések listáját.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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