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Lecsapott az NNI, kivonultak a nyomozók az Alapjogokért Központba

Lecsapott az NNI, kivonultak a nyomozók az Alapjogokért Központba

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Az Alapjogokért Központ (AK) egyik háttérintézetével összefüggésben indított eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda. A nyomozás egy volt külföldi tisztségviselő megbízását vizsgálja, aki a gyanú szerint havi több mint bruttó 3,5 millió forintos díjazás mellett csak korlátozott munkát végzett a hivatalos közlés szerint. Lapunk úgy tudja, hogy az AK központjában vannak a nyomozók, a célpontjuk pedig Marcin Romanowski.

Kárpáti András
2026. 09. 23. 14:23
Forrás: Police.hu
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A májusban hivatalba lépett Tisza-kormány júliusban azonban visszavonta Romanowski menedékjogát. Tartózkodási helyéről ezt követően nem közöltek hivatalos információt.

Együttműködnek a hatósággal

Közben az Alapjogokért Központ is reagált a fejleményekre. Facebook-oldaláukonn elérhető közleményükben azt írák, hogy a megalakulásuk óta a jogszabályok betartásával végzik tevékenységüket, s ez így történt külföldi kutatóikkal való együttműködés során is. – Büszkék vagyunk arra, hogy széleskörű, aktív nemzetközi és regionális kapcsolatépítésünkkel Magyarország érdekét szolgálhattuk és szolgálhatjuk – fogalmaztak. Hozzátették: a hatóságokkal bármilyen kérdésben készséggel együttműködnek, mivel meg vannak győződve arról, hogy egy jogállami eljárásban csak az derülhet ki, hogy mindenben megfeleltek a jogszabályi követelményeknek.

 

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