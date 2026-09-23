Lecsapott az NNI, kivonultak a nyomozók az Alapjogokért Központba

A májusban hivatalba lépett Tisza-kormány júliusban azonban visszavonta Romanowski menedékjogát. Tartózkodási helyéről ezt követően nem közöltek hivatalos információt.

Együttműködnek a hatósággal

Közben az Alapjogokért Központ is reagált a fejleményekre. Facebook-oldaláukonn elérhető közleményükben azt írák, hogy a megalakulásuk óta a jogszabályok betartásával végzik tevékenységüket, s ez így történt külföldi kutatóikkal való együttműködés során is. – Büszkék vagyunk arra, hogy széleskörű, aktív nemzetközi és regionális kapcsolatépítésünkkel Magyarország érdekét szolgálhattuk és szolgálhatjuk – fogalmaztak. Hozzátették: a hatóságokkal bármilyen kérdésben készséggel együttműködnek, mivel meg vannak győződve arról, hogy egy jogállami eljárásban csak az derülhet ki, hogy mindenben megfeleltek a jogszabályi követelményeknek.